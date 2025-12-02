|О компании
Международные связи
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ АУДИТА БЕЛАРУСИ И ТУНИСА ДОГОВОРИЛИСЬ АКТИВИЗИРОВАТЬ ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
10:05 03.12.2025
На полях 15-й Генеральной Ассамблеи АРАБОСАИ 2 декабря состоялась встреча первого заместителя председателя Комитета госконтроля Дмитрия Баско с заместителем президента Счетной палаты Туниса Фадилей Гаргури.
Как сообщает Telegram-канал КГК, на встрече обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, взаимодействия высших органов аудита (ВОА) двух стран в рамках ИНТОСАИ и АРАБОСАИ. Стороны проинформировали друг о друга о функциях и полномочиях ВОА.
По итогам встречи достигнута договоренность о подготовке Меморандума о сотрудничестве между ВОА Беларуси и Туниса. Работа по подготовке этого документа начнется в ближайшее время.
Счетная палата Туниса является Генеральным секретариатом Арабской организации высших органов аудита (АРАБОСАИ).
