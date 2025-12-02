ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Международные связи


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАРКЕТИНГА ПРЕДСТАВИЛ ВОЗМОЖНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ В ИЗМИРЕ


14:50 02.12.2025

Национальный центр маркетинга 1 декабря 2025 г. представил возможности сотрудничества Беларуси в городе Измир - сердце Эгейского региона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, для членов Торговой палаты Измира и Ассоциации молодых предпринимателей прошли специальные мероприятия, организованные совместно с Генеральным консульством Беларуси в Стамбуле и посвященные развитию белорусско-турецких деловых контактов, в частности в сфере ИКТ и инвестиционного сотрудничества.

Заместитель директора Центра Е. Русак представил экономический потенциал Беларуси и выразил готовность Национального центра маркетинга поддерживать турецкие компании в освоении белорусского рынка и развитии двусторонних деловых инициатив. Совместно с представителями Парка высоких технологий и индустриального парка «Великий камень» были обозначены перспективные направления взаимодействия.

Отдельным блоком стала встреча Е.Русака с руководством компании ORION, организатора выставки AgroExpo, которая пройдёт в феврале 2026 года в Измире. Это событие станет важной площадкой для белорусских производителей сельхозпродукции и технологий.

Национальный центр маркетинга приглашает компании к участию в AgroExpo и готов оказать поддержку на всех этапах подготовки.

Проведенные мероприятия показали: интерес к Беларуси растёт, а белорусские и турецкие компании становятся друг для друга «своими» партнерами, а не зарубежными контрагентами.
