Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Конфедерация работодателей Алжира (Confédération Algérienne du Patronat, CAP) заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее комплексное взаимодействие сторон по всему кругу вопросов, касающихся развития биржевой торговли между Беларусью и Алжиром.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, стратегической целью партнерства БУТБ и CAP является обеспечение максимально широкого применения биржевого механизма представителями алжирского бизнеса как для закупки белорусских товаров, так и для реализации продукции собственного производства на рынке Беларуси.

«Белорусские предприятия хорошо осведомлены о возможностях биржевой платформы и активно используют ее для повышения эффективности своей сбытовой и закупочной деятельности. С помощью Конфедерации работодателей нам хотелось бы достичь аналогичного уровня информированности алжирских субъектов хозяйствования об инструментах и решениях, предлагаемых биржей. Подписанное нами соглашение станет основой для плодотворной совместной работы, направленной на устранение барьеров, препятствующих развитию белорусско-алжирской биржевой торговли, что поспособствует росту взаимного товарооборота и укреплению двусторонних торгово-экономических отношений», – заявил председатель правления БУТБ Александр Осмоловский в ходе обсуждения дальнейших шагов по реализации соглашения о сотрудничестве с CAP.

В свою очередь президент CAP Тахар Бузид выразил уверенность в том, что объединение усилий с БУТБ откроет новые перспективы для членов конфедерации в части минимизации рисков и упрощения доступа на рынок Республики Беларусь, а также послужит катализатором развития трансграничной электронной торговли в стране.

«Мы готовы оказывать содействие по продвижению биржевых инструментов и сервисов среди алжирского делового сообщества и проводить совместные мероприятия по теме биржевой торговли с участием экспертов БУТБ. Считаю, что для организации стабильных потоков товаров и денежных средств между Беларусью и Алжиром нам нужно использовать все имеющиеся возможности, и биржа, безусловно, одна из них», – подчеркнул президент CAP.