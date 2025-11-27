Международные связи

БЕЛАРУСЬ И ЗИМБАБВЕ РАССМАТРИВАЮТ ВАРИАНТЫ АКТИВИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ

16:33 27.11.2025 Министр энергетики Беларуси Денис Мороз 27 ноября 2025 года провел встречу с министром энергетики Республики Зимбабве Джулаем Мойо. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго. В рамках переговоров стороны обсудили возможные направления активизации белорусско-зимбабвийских отношений в сфере энергетики. Белорусская сторона подтвердила готовность к обмену опытом в вопросах реализации энергетических проектов. Кроме того, зимбабвийская делегация посетила диспетчерский центр Объединённой энергосистемы Беларуси, где ознакомилась с принципами управления режимами работы энергокомплекса. В рамках визита делегации запланировано посещение объектов Белорусской энергосистемы, а также промышленных предприятий и инженерно-проектных организаций нашей страны.