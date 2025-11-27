ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные связи


БЕЛАРУСЬ И ЗИМБАБВЕ РАССМАТРИВАЮТ ВАРИАНТЫ АКТИВИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ


16:33 27.11.2025

Министр энергетики Беларуси Денис Мороз 27 ноября 2025 года провел встречу с министром энергетики Республики Зимбабве Джулаем Мойо. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

В рамках переговоров стороны обсудили возможные направления активизации белорусско-зимбабвийских отношений в сфере энергетики. Белорусская сторона подтвердила готовность к обмену опытом в вопросах реализации энергетических проектов.

Кроме того, зимбабвийская делегация посетила диспетчерский центр Объединённой энергосистемы Беларуси, где ознакомилась с принципами управления режимами работы энергокомплекса.

В рамках визита делегации запланировано посещение объектов Белорусской энергосистемы, а также промышленных предприятий и инженерно-проектных организаций нашей страны.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.11.2025
валюта курс
EUR 3.3750
USD 2.9153
RUB 3.7161
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3999 +0.0266
USD 2.9153 -0.0067
RUB 3.7161 +0.0105
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.3850
USD 2.9150 2.9150
RUB 3.7000 3.7050
подробнее

Конвертация в банках
на 27.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1590 1.1615
EUR/RUB 91.2000 91.6000
USD/RUB 78.5000 78.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line