|27.11.2025
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И ЗИМБАБВЕ РАССМАТРИВАЮТ ВАРИАНТЫ АКТИВИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ
16:33 27.11.2025
Министр энергетики Беларуси Денис Мороз 27 ноября 2025 года провел встречу с министром энергетики Республики Зимбабве Джулаем Мойо. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
В рамках переговоров стороны обсудили возможные направления активизации белорусско-зимбабвийских отношений в сфере энергетики. Белорусская сторона подтвердила готовность к обмену опытом в вопросах реализации энергетических проектов.
Кроме того, зимбабвийская делегация посетила диспетчерский центр Объединённой энергосистемы Беларуси, где ознакомилась с принципами управления режимами работы энергокомплекса.
В рамках визита делегации запланировано посещение объектов Белорусской энергосистемы, а также промышленных предприятий и инженерно-проектных организаций нашей страны.
