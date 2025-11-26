В индустриальном парке «Великий камень» состоялась церемония подписания рамочного соглашения о стратегическом сотрудничестве между Компанией по развитию индустриального парка и Чжанчжоуским профессионально-техническим институтом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе парка, также прошли переговоры, на которых стороны обсудили приоритетные отрасли и преференционный режим «Великого камня», а также обменялись видением направлений сотрудничества.

Согласно подписанному соглашению, стороны будут сотрудничать в области международных профессиональных образовательных проектов и подготовки кадров с международной компетенцией.