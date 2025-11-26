ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Международные связи


«ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С ЧЖАНЧЖОУСКИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ИНСТИТУТОМ


09:15 27.11.2025

В индустриальном парке «Великий камень» состоялась церемония подписания рамочного соглашения о стратегическом сотрудничестве между Компанией по развитию индустриального парка и Чжанчжоуским профессионально-техническим институтом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе парка, также прошли переговоры, на которых стороны обсудили приоритетные отрасли и преференционный режим «Великого камня», а также обменялись видением направлений сотрудничества.

Согласно подписанному соглашению, стороны будут сотрудничать в области международных профессиональных образовательных проектов и подготовки кадров с международной компетенцией.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.11.2025
валюта курс
EUR 3.3819
USD 2.9220
RUB 3.7056
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3733 -0
USD 2.9220 -0.0023
RUB 3.7056 +0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.3870
USD 2.9200 2.9200
RUB 3.6970 3.7050
подробнее

Конвертация в банках
на 27.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1620
EUR/RUB 91.2000 91.5000
USD/RUB 79.0000 78.9000
подробнее
