ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные связи


ЛУКАШЕНКО ОДОБРИЛ ПРОЕКТЫ МЕЖПРАВСОГЛАШЕНИЙ С МЬЯНМОЙ


15:21 26.11.2025

Александр Лукашенко 25 ноября подписал указы, которыми одобрил в качестве основы для проведения переговоров три проекта межправительственных соглашений Беларуси и Мьянмы, направленных на укрепление сотрудничества двух государств.

Как сообщает пресс-служба президента, проект Соглашения о взаимной отмене виз закрепляет возможность для граждан Беларуси въезжать, выезжать и следовать транзитом по территории Мьянмы без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 30 дней с даты въезда (до 90 дней в течение календарного года).

Порядок взаимодействия таможенных органов двух стран предусмотрен в проекте Соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах.

Кроме того, одобрен проект международного договора об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении избежания налогообложения и уклонения от него. Документом закреплены процедуры налогообложения и обмена информацией между соответствующими органами государств с целью устранения двойного налогообложения доходов налоговых резидентов Беларуси и Мьянмы
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.11.2025
валюта курс
EUR 3.3819
USD 2.9220
RUB 3.7056
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3733 -0
USD 2.9220 -0.0023
RUB 3.7056 +0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3870 3.3850
USD 2.9200 2.9230
RUB 3.6970 3.6970
подробнее

Конвертация в банках
на 26.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1580 1.1620
EUR/RUB 91.6000 91.7000
USD/RUB 78.8000 79.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line