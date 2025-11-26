|О компании
|26.11.2025
Международные связи
ЛУКАШЕНКО ОДОБРИЛ ПРОЕКТЫ МЕЖПРАВСОГЛАШЕНИЙ С МЬЯНМОЙ
15:21 26.11.2025
Александр Лукашенко 25 ноября подписал указы, которыми одобрил в качестве основы для проведения переговоров три проекта межправительственных соглашений Беларуси и Мьянмы, направленных на укрепление сотрудничества двух государств.
Как сообщает пресс-служба президента, проект Соглашения о взаимной отмене виз закрепляет возможность для граждан Беларуси въезжать, выезжать и следовать транзитом по территории Мьянмы без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 30 дней с даты въезда (до 90 дней в течение календарного года).
Порядок взаимодействия таможенных органов двух стран предусмотрен в проекте Соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах.
Кроме того, одобрен проект международного договора об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении избежания налогообложения и уклонения от него. Документом закреплены процедуры налогообложения и обмена информацией между соответствующими органами государств с целью устранения двойного налогообложения доходов налоговых резидентов Беларуси и Мьянмы
