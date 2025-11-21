В целях дальнейшего развития биржевой торговли между Беларусью и Казахстаном, а также укрепления торгово-экономических связей между субъектами хозяйствования двух стран Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Центр развития торговой политики QazTrade заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба БУТБ.

Подписание документа состоялось в рамках визита на БУТБ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан Армана Шаккалиева для изучения белорусского опыта формирования биржевого товарного рынка и обсуждения перспектив углубления взаимодействия Беларуси и Казахстана в данной сфере.

Предполагается, что партнерство БУТБ и QazTrade позволит консолидировать усилия сторон по созданию благоприятных условий для участников внешнеторговой деятельности Беларуси и Казахстана, тем самым содействуя росту взаимного товарооборота, активизации деловых контактов и более широкому применению биржевого механизма при осуществлении экспортно-импортных операций.

«В Российской Федерации мы активно сотрудничаем с региональными центрами поддержи экспорта. Совместно с ними мы проводим различные обучающие и информационные мероприятия, направленные на привлечение на торги субъектов малого и среднего предпринимательства. Результатом этой работы является рост объемов сделок и количества пользователей биржевой платформы. Не сомневаюсь, что взаимодействие с QazTrade будет столь же эффективным и поможет вывести биржевую торговлю Беларуси и Казахстана на еще более высокий уровень», — подчеркнул председатель правления БУТБ Александр Осмоловский.

Согласно данным БУТБ, по итогам биржевых торгов в январе-октябре текущего года сумма сделок резидентов Республики Казахстан составила 34 млн USD, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В структуре биржевого товарооборота преобладала продукция агропромышленного комплекса с удельным весом 95% в стоимостном выражении. Из Беларуси на казахстанский рынок поставлялось сухое молоко, сахар, сливочное масло, мясопродукты и пиломатериалы. В свою очередь казахстанские предприятия реализовывали на белорусской биржевой площадке трубный прокат, кабельно-проводниковые изделия, промышленное оборудование и потребительские товары.

В 2025 г. на БУТБ аккредитовались 48 новых казахстанских компаний, и на сегодняшний день клиентами биржи являются 194 резидента Республики Казахстан, один из которых имеет статус биржевого брокера.