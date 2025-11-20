Представители РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» и Центра развития торговой политики QazTrade 19 ноября 20225 года в ходе встречи подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, документ закрепляет намерение сторон развивать торгово-экономические связи между Беларусью и Казахстаном, обмениваться опытом в сфере практического маркетинга и продвижения взаимной торговли, в том числе на рынки третьих стран.

Казахстанская сторона также отметила свою заинтересованность в продвижении совместных инициатив по линии промышленной кооперации и организации поставок в соответствии с перечнем товаров критического импорта.