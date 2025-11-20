|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
НЦМ ПОДПИСАЛ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ С ЦЕНТРОМ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ КАЗАХСТАНА
13:27 20.11.2025
Представители РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» и Центра развития торговой политики QazTrade 19 ноября 20225 года в ходе встречи подписали меморандум о взаимопонимании.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, документ закрепляет намерение сторон развивать торгово-экономические связи между Беларусью и Казахстаном, обмениваться опытом в сфере практического маркетинга и продвижения взаимной торговли, в том числе на рынки третьих стран.
Казахстанская сторона также отметила свою заинтересованность в продвижении совместных инициатив по линии промышленной кооперации и организации поставок в соответствии с перечнем товаров критического импорта.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 20.11.2025
Курсы в банках
на 20.11.2025
Конвертация в банках
на 20.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте