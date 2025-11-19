Посол Республики Беларусь в Республике Куба и Доминиканской Республике по совместительству Виталий Борчук 19 ноября 2025 г. вручил верительные грамоты президенту Доминиканской Республики Луису Родольфо Абинадеру Короне.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили состояние и перспективы развития взаимодействия, в том числе в контексте предстоящего в 2026 году 25-летнего юбилея установления дипломатических отношений между двумя странами. Затронуты также возможности расширения связей в торгово-экономической и гуманитарной сферах, активизация работы по совершенствованию договорно-правовой базы.

Подтверждена готовность к укреплению политических отношений и взаимной поддержке на международной арене.