|19.11.2025
|
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И ОАЭ ОБСУДИЛИ УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЭД МЕЖДУ СТРАНАМИ
12:24 19.11.2025
Встреча директора Национального центра маркетинга Николая Борисевича с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Беларуси Ибрагимом Аль-Мушаррахом состоялась 18 ноября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, основными темами обсуждения стали укрепление экономических связей и создание эффективных условий для сопровождения внешней экономической деятельности между странами.
В ходе встречи были согласованы конкретные мероприятия, направленные на расширение возможностей для белорусских и эмиратских компаний, а также на укрепление сотрудничества в сфере торговли и инвестиций.
|
|
