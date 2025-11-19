Международные связи

БЕЛАРУСЬ И ОАЭ ОБСУДИЛИ УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЭД МЕЖДУ СТРАНАМИ

12:24 19.11.2025 Встреча директора Национального центра маркетинга Николая Борисевича с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Беларуси Ибрагимом Аль-Мушаррахом состоялась 18 ноября. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, основными темами обсуждения стали укрепление экономических связей и создание эффективных условий для сопровождения внешней экономической деятельности между странами. В ходе встречи были согласованы конкретные мероприятия, направленные на расширение возможностей для белорусских и эмиратских компаний, а также на укрепление сотрудничества в сфере торговли и инвестиций.