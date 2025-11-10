|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И СЛОВАКИЯ ОБСУДИЛИ ШИРОКИЙ СПЕКТР ВОПРОСОВ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
12:10 11.11.2025
Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков провел встречу с послом Словацкой Республики в Республике Беларусь 11 ноября 2025 г. Йозефом Мигашем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов белорусско-словацкого сотрудничества в политической, торгово-экономической и других сферах.
Собеседники обменялись мнениями по актуальной проблематике региональной и глобальной повестки дня, а также обсудили вопросы взаимодействия двух стран в международных организациях. Подтверждена готовность по выстраиванию дальнейшего диалога в рамках взаимовыгодного сотрудничества.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 10.11.2025
Курсы в банках
на 11.11.2025
Конвертация в банках
на 11.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте