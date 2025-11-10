ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Международные связи


БЕЛАРУСЬ И СЛОВАКИЯ ОБСУДИЛИ ШИРОКИЙ СПЕКТР ВОПРОСОВ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА


12:10 11.11.2025

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков провел встречу с послом Словацкой Республики в Республике Беларусь 11 ноября 2025 г. Йозефом Мигашем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов белорусско-словацкого сотрудничества в политической, торгово-экономической и других сферах.

Собеседники обменялись мнениями по актуальной проблематике региональной и глобальной повестки дня, а также обсудили вопросы взаимодействия двух стран в международных организациях. Подтверждена готовность по выстраиванию дальнейшего диалога в рамках взаимовыгодного сотрудничества.
Курсы валют НБ РБ
с 11.11.2025
валюта курс
EUR 3.4415
USD 2.9748
RUB 3.6762
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4320 -0.0013
USD 2.9748 -0.0048
RUB 3.6762 -0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4420 3.4500
USD 2.9680 2.9740
RUB 3.6450 3.6600
подробнее

Конвертация в банках
на 11.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1650
EUR/RUB 94.0000 94.7000
USD/RUB 81.1000 81.6993
подробнее
