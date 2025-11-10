Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков провел встречу с послом Словацкой Республики в Республике Беларусь 11 ноября 2025 г. Йозефом Мигашем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов белорусско-словацкого сотрудничества в политической, торгово-экономической и других сферах.

Собеседники обменялись мнениями по актуальной проблематике региональной и глобальной повестки дня, а также обсудили вопросы взаимодействия двух стран в международных организациях. Подтверждена готовность по выстраиванию дальнейшего диалога в рамках взаимовыгодного сотрудничества.