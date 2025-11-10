Масштабное научное мероприятие проходит в Китае и посвящено теме сосуществования цивилизаций в эпоху цифрового интеллекта. Участником международного события стала делегация БГУ во главе с ректором Андреем Королем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, пекинский форум «Гармония цивилизаций и процветание для всех» организуется в 22 раз и проводится под эгидой Пекинского университета, Пекинской муниципальной комиссии по образованию и Института перспективных исследований Чёя. Традиционно форум собирает около 500 ученых, ведущих экспертов в области образования, экономики, политики, истории из порядка 60 стран и является уникальной площадкой для диалога по современной повестке развития человечества. В нынешнем году международная встреча направлена на обсуждение технологических инноваций, использования цифровых инструментов для улучшения сотрудничества в эпоху быстрых перемен.

Всего запланирована работа 13 секций форума. На одной из них «Образование через 10 лет: практики и рефлексии в эпоху цифрового интеллекта» с тематическим докладом «Искусственный интеллект в зеркале образования: проблема диалога» выступил Андрей Король. Руководитель белорусского вуза отметил актуальность и своевременность заявленной тематики. С позиции педагогики, по мнению ученого, нейросети имеют разные последствия для человека и системы образования в целом. Во многом искусственный интеллект является серьезным барьером для развития интеллектуальных и физических способностей, творческих навыков, умений вести диалог и взаимодействовать. «Цифровые технологии работают на экономию времени, но в ущерб комплексному формированию личности», – пояснил профессор. При этом, как отметил Андрей Король, грамотный педагогический подход внедрения искусственного интеллекта в учебный процесс открывает большие возможности. Для этого важно сформировать у преподавателя нужные компетенции, которые позволят ему быть своеобразным организатором диалога студента с искусственным интеллектом. Важно преподавателю «перезапустить» учебные программы с акцентом на интерактивный образовательный контент и внедрение ИИ. В БГУ, как пояснил Андрей Король, на решение данных задач направлена система эвристического обучения на основе диалога. Одним из ее назначений является формирование эвристических компетенций, которые позволяют быть «открытым» к инновациям, их внедрению и созданию условий для всестороненнего развития студента. «Очень важно обучить преподавателя этому. В БГУ мы это делаем на постоянной основе, проводим обучающие семинары, курсы», – заключил Андрей Король.

Напомним, визит белорусской делегации в Китай проходит в эти дни с целью расширения международных связей, усиления экспортной линии, создания дополнительных сервисов для иностранных студентов. Для решения данных намерений руководство БГУ провело ряд двусторонних встреч с китайскими партнерами, среди которых Китайский центр образовательных обменов Министерства образования Китая, Пекинский центр зарубежных талантов при Министерстве трудовых ресурсов и социального обеспечения, Столичный педагогический университет, Наньчанский авиационный университет, Хайнаньский институт программных технологий, Пекинский университет. Значимым результатом проведенных переговоров стало подписание пакета документов о сотрудничестве и открытие Сервисного центра БГУ для китайских обучающихся.