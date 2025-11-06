Цифровые решения для трансграничной торговли, разработанные Белорусской универсальной товарной биржей (БУТБ), представлены в рамках национальной экспозиции Республики Беларусь на 8-й Китайской международной выставке импорта (China International Import Expo, CIIE), которая проходит в Шанхае 5-10 ноября 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе товарной биржи, посетители стенда БУТБ могут не только ознакомиться с электронными площадками биржи и комплексом инструментов для повышения эффективности продаж и хеджирования рисков, но и получить информацию о продукции, которая реализуется на биржевых торгах, и актуальных ценах на самые востребованные позиции.

С 2023 г., когда было открыто представительство БУТБ в Шанхае, биржа регулярно участвует в CIIE с целью привлечения на торги резидентов Китайской Народной Республики. За это время пул китайских клиентов БУТБ вырос почти втрое и на сегодняшний день насчитывает 324 компании.

По словам руководителя шанхайского офиса БУТБ Алексея Дыкуши, расширение ассортимента товаров, задействованных в биржевой торговле с Китаем, входит в число приоритетных задач биржи. При этом речь идет как о поставках белорусской продукции на китайский рынок, так и об импорте сырья и высокотехнологичных товаров из Поднебесной.

«За январь-октябрь китайские компании реализовали через биржу товары на общую сумму 16 млн USD. Это без малого в 6 раз больше, чем за такой же период прошлого года. Свыше 60% сделок в стоимостном выражении пришлось на импортозамещающую продукцию: оборудование, технику, запчасти и комплектующие, а оставшиеся 40% — на изделия из черных металлов и сельскохозяйственное сырье. Таким образом, используя биржевой механизм, белорусские предприятия реального сектора смогли приобрести нужные им товары непосредственно у китайских производителей. В этом, кстати, заключается одна из ключевых функций представительства БУТБ в Шанхае, и участие в крупных выставочных форумах, таких как CIIE, способствует ее выполнению», — отметил представитель БУТБ.

По итогам 10 месяцев 2025 г. биржевой товарооборот Беларуси и Китая вырос на 10%, до 131,5 млн USD. В структуре биржевых сделок преобладал белорусский экспорт с удельным весом 87%. В КНР, в частности, поставлялись пиломатериалы, целлюлоза, сухое молоко и сыворотка, сливочное масло, казеин, мясопродукты и льняное волокно.