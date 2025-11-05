ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Международные связи


МИНПРОМЫ БЕЛАРУСИ И КАЗАХСТАНА ПОДПИСАЛИ ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО РАЗВИТИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА


11:11 06.11.2025

План мероприятий («Дорожная карта») по развитию сотрудничества между Министерством промышленности Республики Беларусь и Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан на 2026 -2028 гг. в области промышленной кооперации подписан 05.11.2025 в Астане в ходе официального визита в Казахстан Премьер-министра Беларуси Александра Турчина.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, данный документ нацелен на создание прочной основы для взаимодействия двух стран в сфере промышленности, а также на расширение возможностей для предприятий и организаций, работающих в этих областях.

С белорусской стороны подпись под документом поставил заместитель министра промышленности Леонид Рыжковский.

Основные направления сотрудничества, предусмотренные в «Дорожной карте», включают:

Содействие в установлении прямых отношений между субъектами хозяйствования двух стран. Это позволит создавать эффективные бизнес-контакты и наладить партнерские отношения, что, в свою очередь, будет способствовать развитию взаимовыгодной торговли и инвестиционного сотрудничества.

Увеличение объемов поставок различных видов белорусской техники в Казахстан. Беларусь известна высоким качеством своей продукции, и данное направление сотрудничества позволит расширить присутствие белорусских товаров на казахстанском рынке, а также укрепить позиции обеих стран в сфере высоких технологий и инноваций.

Обмен опытом и технологиями в области промышленности. Это даст возможность как белорусским, так и казахстанским предприятиям внедрять передовые решения и повышать свою конкурентоспособность.

«Подписание «Дорожной карты» стало важным этапом в развитии сотрудничества между Беларусью и Казахстаном, что, безусловно, принесет пользу не только государствам, но и их гражданам. Ожидается, что реализация намеченных мероприятий будет способствовать созданию новых рабочих мест, улучшению качества продукции и услуг, а также развитию экономики обеих стран. Министерство промышленности Республики Беларусь продолжает активно работать над укреплением международных связей и расширением сотрудничества с традиционными рынками сбыта стран СНГ в целом и с Казахстаном, в частности, что является одним из ключевых приоритетов в стратегии развития промышленного сектора страны», — прокомментировал Леонид Рыжковский.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.11.2025
валюта курс
EUR 3.4179
USD 2.9775
RUB 3.6830
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9775 +0.0026
RUB 3.6830 -0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4240 3.4290
USD 2.9720 2.9800
RUB 3.6600 3.6650
подробнее

Конвертация в банках
на 06.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1500 1.1566
EUR/RUB 93.2000 93.8527
USD/RUB 80.9000 81.4730
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
