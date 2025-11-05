|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
МИНПРОМЫ БЕЛАРУСИ И КАЗАХСТАНА ПОДПИСАЛИ ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО РАЗВИТИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА
11:11 06.11.2025
План мероприятий («Дорожная карта») по развитию сотрудничества между Министерством промышленности Республики Беларусь и Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан на 2026 -2028 гг. в области промышленной кооперации подписан 05.11.2025 в Астане в ходе официального визита в Казахстан Премьер-министра Беларуси Александра Турчина.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, данный документ нацелен на создание прочной основы для взаимодействия двух стран в сфере промышленности, а также на расширение возможностей для предприятий и организаций, работающих в этих областях.
С белорусской стороны подпись под документом поставил заместитель министра промышленности Леонид Рыжковский.
Основные направления сотрудничества, предусмотренные в «Дорожной карте», включают:
Содействие в установлении прямых отношений между субъектами хозяйствования двух стран. Это позволит создавать эффективные бизнес-контакты и наладить партнерские отношения, что, в свою очередь, будет способствовать развитию взаимовыгодной торговли и инвестиционного сотрудничества.
Увеличение объемов поставок различных видов белорусской техники в Казахстан. Беларусь известна высоким качеством своей продукции, и данное направление сотрудничества позволит расширить присутствие белорусских товаров на казахстанском рынке, а также укрепить позиции обеих стран в сфере высоких технологий и инноваций.
Обмен опытом и технологиями в области промышленности. Это даст возможность как белорусским, так и казахстанским предприятиям внедрять передовые решения и повышать свою конкурентоспособность.
«Подписание «Дорожной карты» стало важным этапом в развитии сотрудничества между Беларусью и Казахстаном, что, безусловно, принесет пользу не только государствам, но и их гражданам. Ожидается, что реализация намеченных мероприятий будет способствовать созданию новых рабочих мест, улучшению качества продукции и услуг, а также развитию экономики обеих стран. Министерство промышленности Республики Беларусь продолжает активно работать над укреплением международных связей и расширением сотрудничества с традиционными рынками сбыта стран СНГ в целом и с Казахстаном, в частности, что является одним из ключевых приоритетов в стратегии развития промышленного сектора страны», — прокомментировал Леонид Рыжковский.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 05.11.2025
Курсы в банках
на 06.11.2025
Конвертация в банках
на 06.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте