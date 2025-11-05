План мероприятий («Дорожная карта») по развитию сотрудничества между Министерством промышленности Республики Беларусь и Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан на 2026 -2028 гг. в области промышленной кооперации подписан 05.11.2025 в Астане в ходе официального визита в Казахстан Премьер-министра Беларуси Александра Турчина.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, данный документ нацелен на создание прочной основы для взаимодействия двух стран в сфере промышленности, а также на расширение возможностей для предприятий и организаций, работающих в этих областях.

С белорусской стороны подпись под документом поставил заместитель министра промышленности Леонид Рыжковский.

Основные направления сотрудничества, предусмотренные в «Дорожной карте», включают:

Содействие в установлении прямых отношений между субъектами хозяйствования двух стран. Это позволит создавать эффективные бизнес-контакты и наладить партнерские отношения, что, в свою очередь, будет способствовать развитию взаимовыгодной торговли и инвестиционного сотрудничества.

Увеличение объемов поставок различных видов белорусской техники в Казахстан. Беларусь известна высоким качеством своей продукции, и данное направление сотрудничества позволит расширить присутствие белорусских товаров на казахстанском рынке, а также укрепить позиции обеих стран в сфере высоких технологий и инноваций.

Обмен опытом и технологиями в области промышленности. Это даст возможность как белорусским, так и казахстанским предприятиям внедрять передовые решения и повышать свою конкурентоспособность.

«Подписание «Дорожной карты» стало важным этапом в развитии сотрудничества между Беларусью и Казахстаном, что, безусловно, принесет пользу не только государствам, но и их гражданам. Ожидается, что реализация намеченных мероприятий будет способствовать созданию новых рабочих мест, улучшению качества продукции и услуг, а также развитию экономики обеих стран. Министерство промышленности Республики Беларусь продолжает активно работать над укреплением международных связей и расширением сотрудничества с традиционными рынками сбыта стран СНГ в целом и с Казахстаном, в частности, что является одним из ключевых приоритетов в стратегии развития промышленного сектора страны», — прокомментировал Леонид Рыжковский.