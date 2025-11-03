Международные связи

ПОСОЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОТКРОЕТСЯ В СЛОВАКИИ

09:04 04.11.2025 Посольство Республики Беларусь в Словацкой Республике. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает Telegram-канал Правительства. Посольство планируется открыть до 1 сентября 2026 года Восстановление постоянного дипломатического присутствия Беларуси в Словакии позволит значительно повысить эффективность работы по развитию политических, торгово-экономических и инвестиционных связей, практическому изучению возможностей промышленной кооперации и совместному освоению новых рынков