|03.11.2025
|
|
Международные связи
БЕЛАРУСЬ ОГРАНИЧИЛА ДВИЖЕНИЕ ГРУЗОВИКОВ С ЛИТОВСКОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ
10:48 03.11.2025
Движение грузовых автомобилей, тягачей и прицепов (полуприцепов) литовской регистрации ограничивается белорусско-литовским участком границы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает Telegram-канал Правительства.
Данная мера является вынужденным ответом на односторонние действия литовской стороны, которая неоднократно и без предварительных уведомлений закрывала пункты пропуска на белорусско-литовском участке Государственной границы
Принятое решение призвано защитить интересы белорусских и других добросовестных перевозчиков. После закрытия границы с Литвой и их массовой переориентации на белорусско-польское и белорусско-латвийское направления на этих участках возникли серьезные заторы
Введенная мера является соразмерной, оправданной и направлена на защиту добросовестных участников ВЭД от последствий односторонних решений литовских властей
|
|
