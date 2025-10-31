Движение грузовых автомобилей, тягачей и прицепов (полуприцепов) литовской регистрации ограничивается белорусско-литовским участком границы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает Telegram-канал Правительства.

Данная мера является вынужденным ответом на односторонние действия литовской стороны, которая неоднократно и без предварительных уведомлений закрывала пункты пропуска на белорусско-литовском участке Государственной границы

Принятое решение призвано защитить интересы белорусских и других добросовестных перевозчиков. После закрытия границы с Литвой и их массовой переориентации на белорусско-польское и белорусско-латвийское направления на этих участках возникли серьезные заторы

Введенная мера является соразмерной, оправданной и направлена на защиту добросовестных участников ВЭД от последствий односторонних решений литовских властей