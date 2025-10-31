ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
03.11.2025   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Статьи
Международные связи


БЕЛАРУСЬ ОГРАНИЧИЛА ДВИЖЕНИЕ ГРУЗОВИКОВ С ЛИТОВСКОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ


10:48 03.11.2025

Движение грузовых автомобилей, тягачей и прицепов (полуприцепов) литовской регистрации ограничивается белорусско-литовским участком границы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает Telegram-канал Правительства.

Данная мера является вынужденным ответом на односторонние действия литовской стороны, которая неоднократно и без предварительных уведомлений закрывала пункты пропуска на белорусско-литовском участке Государственной границы

Принятое решение призвано защитить интересы белорусских и других добросовестных перевозчиков. После закрытия границы с Литвой и их массовой переориентации на белорусско-польское и белорусско-латвийское направления на этих участках возникли серьезные заторы

Введенная мера является соразмерной, оправданной и направлена на защиту добросовестных участников ВЭД от последствий односторонних решений литовских властей
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.11.2025
валюта курс
EUR 3.4463
USD 2.9781
RUB 3.6840
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4600 -0
USD 2.9781 +0.0009
RUB 3.6840 -0.0186
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4400 3.4550
USD 2.9650 2.9750
RUB 3.6500 3.6750
подробнее

Конвертация в банках
на 03.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1650
EUR/RUB 93.8000 94.5000
USD/RUB 80.7000 81.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
