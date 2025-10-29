В рамках рабочего визита в Азербайджан заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Виталий Кулак провёл переговоры с председателем Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, направленных на расширение двустороннего аграрного партнёрства. Было уделено внимание совместному производству ветеринарных препаратов на территории Азербайджана — проекту, имеющему стратегическое значение для обеспечения ветеринарного благополучия и устойчивого развития животноводства.

Также рассмотрены вопросы:

— признания эквивалентности системы сертификации Республики Беларусь для предприятий по производству и переработке птицы, мяса птицы, субпродуктов и яиц;

— включения в национальный реестр Азербайджана белорусских сортов сельскохозяйственных растений, прошедших апробацию в республике;

— дальнейшего роста взаимного товарооборота продовольственными товарами.

Виталий Кулак отметил заинтересованность белорусской стороны в укреплении доверия, гармонизации требований и реализации конкретных инвестиционных инициатив, включая локализацию производства ветпрепаратов.

Стороны выразили готовность продолжать диалог и координировать усилия для достижения взаимовыгодных результатов в агропромышленной сфере.