|30.10.2025
|
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И АЗЕРБАЙДЖАН РАЗВИВАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ВЕТЕРИНАРНОЙ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СФЕРАХ
10:14 30.10.2025
В рамках рабочего визита в Азербайджан заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Виталий Кулак провёл переговоры с председателем Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, направленных на расширение двустороннего аграрного партнёрства. Было уделено внимание совместному производству ветеринарных препаратов на территории Азербайджана — проекту, имеющему стратегическое значение для обеспечения ветеринарного благополучия и устойчивого развития животноводства.
Также рассмотрены вопросы:
— признания эквивалентности системы сертификации Республики Беларусь для предприятий по производству и переработке птицы, мяса птицы, субпродуктов и яиц;
— включения в национальный реестр Азербайджана белорусских сортов сельскохозяйственных растений, прошедших апробацию в республике;
— дальнейшего роста взаимного товарооборота продовольственными товарами.
Виталий Кулак отметил заинтересованность белорусской стороны в укреплении доверия, гармонизации требований и реализации конкретных инвестиционных инициатив, включая локализацию производства ветпрепаратов.
Стороны выразили готовность продолжать диалог и координировать усилия для достижения взаимовыгодных результатов в агропромышленной сфере.
