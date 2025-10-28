|О компании
|28.10.2025
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И ШРИ-ЛАНКА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ
16:38 28.10.2025
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе центра, в ходе встречи стороны обсудили: перспективы развития взаимодействия Центра со структурами партнерской сети в Шри-Ланке; календарь предстоящих крупных международных мероприятий; важность интенсификации сотрудничества на региональном уровне; наличие совместных точек роста в таких сферах, как сельское хозяйство, фармацевтика и медицина, легкая промышленность, туризм.
Николай Борисевич информировал ланкийскую сторону о компетенциях Центра в сфере ВЭД и подтвердил готовность оказывать всестороннюю поддержку.
Дополнительным стимулом для делового сотрудничества станет прямой рейс Belavia по маршруту "Минск–Маттала" – сегодня был совершен первый такой полет.
