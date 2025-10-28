ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные связи


БЕЛАРУСЬ И ШРИ-ЛАНКА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ


16:38 28.10.2025

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе центра, в ходе встречи стороны обсудили: перспективы развития взаимодействия Центра со структурами партнерской сети в Шри-Ланке; календарь предстоящих крупных международных мероприятий; важность интенсификации сотрудничества на региональном уровне; наличие совместных точек роста в таких сферах, как сельское хозяйство, фармацевтика и медицина, легкая промышленность, туризм.

Николай Борисевич информировал ланкийскую сторону о компетенциях Центра в сфере ВЭД и подтвердил готовность оказывать всестороннюю поддержку.

Дополнительным стимулом для делового сотрудничества станет прямой рейс Belavia по маршруту "Минск–Маттала" – сегодня был совершен первый такой полет.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.10.2025
валюта курс
EUR 3.4440
USD 2.9548
RUB 3.6973
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4475 -0
USD 2.9548 +0.0278
RUB 3.6973 +0.0016
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4400 3.4450
USD 2.9530 2.9550
RUB 3.6850 3.6900
подробнее

Конвертация в банках
на 28.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1670
EUR/RUB 93.3000 93.4000
USD/RUB 79.9000 80.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте