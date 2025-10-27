|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
ПОСОЛ БЕЛАРУСИ ВРУЧИЛ ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ ПРЕЗИДЕНТУ ЕГИПТА
09:43 28.10.2025
Посол Беларуси в Египте Евгений Соболевский 27 октября 2025 г. вручил верительные грамоты президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху аль-Сиси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в рамках церемонии отмечены высокий уровень белорусско-египетских отношений и интерес к наращиванию контактов на различных уровнях.
Подтверждено стремление сторон к развитию многопланового сотрудничества, включая торгово-экономическое взаимодействие, реализацию совместных проектов и проведение двусторонних мероприятий.
Подчеркнуто совпадение позиций Беларуси и Египта по ряду вопросов международной и региональной повестки дня.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 27.10.2025
Курсы в банках
на 28.10.2025
Конвертация в банках
на 28.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте