Международные связи


ПОСОЛ БЕЛАРУСИ ВРУЧИЛ ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ ПРЕЗИДЕНТУ ЕГИПТА


09:43 28.10.2025

Посол Беларуси в Египте Евгений Соболевский 27 октября 2025 г. вручил верительные грамоты президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху аль-Сиси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в рамках церемонии отмечены высокий уровень белорусско-египетских отношений и интерес к наращиванию контактов на различных уровнях.

Подтверждено стремление сторон к развитию многопланового сотрудничества, включая торгово-экономическое взаимодействие, реализацию совместных проектов и проведение двусторонних мероприятий.

Подчеркнуто совпадение позиций Беларуси и Египта по ряду вопросов международной и региональной повестки дня.
