Международные связи


ПОСОЛ БЕЛАРУСИ ВРУЧИЛ ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ ПРЕЗИДЕНТУ БРАЗИЛИИ


09:43 21.10.2025

Посол Беларуси в Бразилии Андрей Андреев 20 октября 2025 г. вручил верительные грамоты президенту Федеративной Республики Бразилия Луису Инасиу Луле да Силве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе беседы посол Беларуси подчеркнул дружеский характер двусторонних отношений, выразил заинтересованность в дальнейшем развитии межгосударственного диалога и расширении торгово-экономического сотрудничества, а также заверил в готовности к дальнейшей совместной работе по выстраиванию справедливого многополярного мира.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.10.2025
валюта курс
EUR 3.4856
USD 2.9887
RUB 3.6788
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4900 +0.0099
USD 2.9887 +0.0056
RUB 3.6788 -0.0194
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4700 3.4700
USD 2.9705 2.9790
RUB 3.6650 3.6740
подробнее

Конвертация в банках
на 21.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1699
EUR/RUB 94.5500 94.9000
USD/RUB 80.8000 81.2000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
