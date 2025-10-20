Посол Беларуси в Бразилии Андрей Андреев 20 октября 2025 г. вручил верительные грамоты президенту Федеративной Республики Бразилия Луису Инасиу Луле да Силве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе беседы посол Беларуси подчеркнул дружеский характер двусторонних отношений, выразил заинтересованность в дальнейшем развитии межгосударственного диалога и расширении торгово-экономического сотрудничества, а также заверил в готовности к дальнейшей совместной работе по выстраиванию справедливого многополярного мира.