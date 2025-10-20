|О компании
|20.10.2025
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И ИРАН ВЫРАЗИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В ИНТЕНСИФИКАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ ФАРМАЦЕВТИКИ
15:46 20.10.2025
Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Иран Дмитрий Кольцов 19 октября 2025 г. встретился с заместителем министра здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана, главой Организации по контролю за продуктами питания и медикаментами Махди Пирсалехи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники отметили поступательное развитие отношений в сфере здравоохранения и выразили заинтересованность в интенсификации взаимодействия в области фармацевтики и медицинского оборудования
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам укрепления сотрудничества между профильными структурами двух стран.
