Международные связи


ЛУКАШЕНКО: ПОЛИТИКА ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ С США БУДЕТ СТРОИТЬСЯ В БЕЛОРУССКИХ ИНТЕРЕСАХ


13:50 14.10.2025

Политика Беларуси на возобновление отношений с США должна будет строиться исключительно в белорусских интересах. Об этом Александр Лукашенко заявил 14 октября на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений, сообщает пресс-служба президента.

Вместе с тем Беларусь, по словам президента, может идти на определенные компромиссы и первой делать шаги навстречу, ожидая от американцев, что они будут выполнять обещанное. Как это происходит, например, в случае с отменой санкций в отношении авиакомпании "Белавиа". "Заявили о том, что снимают санкции с "Белавиа", а "хвосты" какие-то остались. И Чергинец (генеральный директор авиакомпании. - Прим.), и наши руководители "Белавиа" заявляют о том, что снятие данных санкций еще не полностью освобождает от каких-то глупых обязательств "Белавиа". И не всегда и не везде мы можем летать, ремонтировать или покупать. Американцы это признают. Они говорят: надо какое-то время для того, чтобы "хвосты" эти ликвидировать. ", - пояснил Александр Лукашенко.

"Будем ждать их предложения глобальные, большой сделки, как они умеют говорить (любят они эти большие сделки). Мы к этому готовы. Мы готовы с ними заключить большую сделку. На одной чаше весов их вопросы, просьбы и требования, на другой чаше весов - наши вопросы и требования. Решаем? Давайте будем решать. Мы к этому готовы. Предложения Дональда Трампа в этом плане я абсолютно оцениваю нормально. Но должны быть учтены и наши интересы. И все должно быть честно, как когда-то мы с американцами договаривались", - обратил внимание Александр Лукашенко.
