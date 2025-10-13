|О компании
|14.10.2025
Международные связи
ПОСОЛ БЕЛАРУСИ ВРУЧИЛ КОПИИ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БОЛИВИИ
12:14 14.10.2025
Посол Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла и Многонациональном Государстве Боливия по совместительству Дмитрий Деревинский 13 октября 2025 г. вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Боливии Селинде Соса Лунде.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития межгосударственного диалога между Беларусью и Боливией, уделив особое внимание политическому и торгово-экономическому взаимодействию.
Подтверждена общность подходов к оценке современного мироустройства и подчеркнута необходимость объединения усилий для формирования справедливого многополярного мира.
Стороны выразили заинтересованность в интенсификации и дальнейшем расширении контактов на различных уровнях, включая механизм политических консультаций, а также в последовательном укреплении конструктивных белорусско-боливийских отношений в сферах, представляющих взаимный интерес.
