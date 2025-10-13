|О компании
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И ГРУЗИЯ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ АКТИВИЗАЦИИ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
08:56 14.10.2025
Посол Беларуси в Грузии Николай Рогащук 13 октября 2025 г. встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны рассмотрели вопросы активизации торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.
Особое внимание было уделено подготовке седьмого заседания Межправительственной Белорусско-Грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству.
