Международные связи


БЕЛАРУСЬ И ГРУЗИЯ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ АКТИВИЗАЦИИ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА


08:56 14.10.2025

Посол Беларуси в Грузии Николай Рогащук 13 октября 2025 г. встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны рассмотрели вопросы активизации торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

Особое внимание было уделено подготовке седьмого заседания Межправительственной Белорусско-Грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.10.2025
валюта курс
EUR 3.4631
USD 2.9869
RUB 3.6895
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4565 -0.0389
USD 2.9869 -0.009
RUB 3.6895 +0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4700 3.4800
USD 2.9740 2.9840
RUB 3.6700 3.6900
подробнее

Конвертация в банках
на 14.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1700
EUR/RUB 93.8000 94.7000
USD/RUB 80.5000 81.2000
подробнее
