Международные связи

БЕЛАРУСЬ И ГРУЗИЯ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ АКТИВИЗАЦИИ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

08:56 14.10.2025 Посол Беларуси в Грузии Николай Рогащук 13 октября 2025 г. встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны рассмотрели вопросы активизации торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Особое внимание было уделено подготовке седьмого заседания Межправительственной Белорусско-Грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству.