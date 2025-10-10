|О компании
|13.10.2025
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И ШРИ-ЛАНКА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ УПРОЩЕНИЯ ВИЗОВОГО РЕЖИМА
09:41 13.10.2025
Посол Республики Беларусь в Индии и Шри-Ланке по совместительству Михаил Касько встретился с Министром иностранных дел Шри-Ланки Виджитом Хератом.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы упрощения визового режима и ожидаемого положительного эффекта от открытия прямого авиарейса между Беларусью и Шри-Ланкой.
Ланкийская сторона выразила заинтересованность в реализации белорусских инвестпроектов на территории страны и расширении направлений торгово-экономического сотрудничества между Минском и Коломбо.
