Международные связи

БЕЛАРУСЬ И КУБА ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ ВЗАИМОВЫГОДНЫХ ПРОЕКТОВ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ

15:51 10.10.2025 Посол Республики Беларусь Виталий Борчук встретился с министром внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Оскаром Пересом-Оливой Фрага. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-кубинской повестки дня, перспективы реализации совместных взаимовыгодных проектов в области торговли, сельского хозяйства и продовольствия, а также развития промышленной кооперации. Собеседники выразили удовлетворение поступательным ростом объёмов двустороннего товарооборота и активизацией контактов на различных уровнях.