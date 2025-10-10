|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И КУБА ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ ВЗАИМОВЫГОДНЫХ ПРОЕКТОВ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ
15:51 10.10.2025
Посол Республики Беларусь Виталий Борчук встретился с министром внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Оскаром Пересом-Оливой Фрага.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-кубинской повестки дня, перспективы реализации совместных взаимовыгодных проектов в области торговли, сельского хозяйства и продовольствия, а также развития промышленной кооперации.
Собеседники выразили удовлетворение поступательным ростом объёмов двустороннего товарооборота и активизацией контактов на различных уровнях.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 10.10.2025
Курсы в банках
на 10.10.2025
Конвертация в банках
на 10.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе