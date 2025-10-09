Международные связи

ПОСОЛ БЕЛАРУСИ ВРУЧИЛ КОПИИ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ

12:57 10.10.2025 Посол Республики Беларусь в Королевстве Саудовская Аравия по совместительству Игорь Белый вручил копии верительных грамот заместителю Министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Абдуле Маджиду бин Рашиду аль-Самари. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи рассмотрен весь комплекс белорусско-саудовских отношений, включая предстоящие контакты на различных уровнях, а также проведение совместных мероприятий экономического характера. Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации политического диалога и укреплении торгово-экономических отношений.