|10.10.2025
Международные связи
ПОСОЛ БЕЛАРУСИ ВРУЧИЛ КОПИИ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ
12:57 10.10.2025
Посол Республики Беларусь в Королевстве Саудовская Аравия по совместительству Игорь Белый вручил копии верительных грамот заместителю Министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Абдуле Маджиду бин Рашиду аль-Самари.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи рассмотрен весь комплекс белорусско-саудовских отношений, включая предстоящие контакты на различных уровнях, а также проведение совместных мероприятий экономического характера. Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации политического диалога и укреплении торгово-экономических отношений.
