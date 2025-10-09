|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
ВЕНГЕРСКИЕ ЭКСПЕРТЫ ИЗУЧИЛИ ОПЫТ БЕЛОРУССКОЙ АЭС В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА
11:44 10.10.2025
Данная тема стала главной в повестке 8-го заседания белорусско-венгерской рабочей группы по сотрудничеству в сфере атомной энергетики, которое прошло на Белорусской АЭС с 7 по 9 октября.
Как сообщает Telegram-канал Минэнерго, белорусские специалисты поделились лучшими практиками по вопросам повышения культуры безопасности, профилактики производственного травматизма. Обсуждены подходы в реализации соответствующих организационно-технических мероприятий, передовые методики по вопросам охраны труда и техники безопасности. Речь также шла о принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности, охране окружающей среды.
Делегация Венгрии посетила ряд лабораторий атомной станции, ознакомилась с условиями контроля физических и химических факторов производственной среды.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 09.10.2025
Курсы в банках
на 10.10.2025
Конвертация в банках
на 10.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе