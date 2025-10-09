Данная тема стала главной в повестке 8-го заседания белорусско-венгерской рабочей группы по сотрудничеству в сфере атомной энергетики, которое прошло на Белорусской АЭС с 7 по 9 октября.

Как сообщает Telegram-канал Минэнерго, белорусские специалисты поделились лучшими практиками по вопросам повышения культуры безопасности, профилактики производственного травматизма. Обсуждены подходы в реализации соответствующих организационно-технических мероприятий, передовые методики по вопросам охраны труда и техники безопасности. Речь также шла о принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности, охране окружающей среды.

Делегация Венгрии посетила ряд лабораторий атомной станции, ознакомилась с условиями контроля физических и химических факторов производственной среды.