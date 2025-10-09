|О компании
|09.10.2025
Международные связи
УЗБЕКИСТАН ЗАИНТЕРЕСОВАН РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С БЕЛАРУСЬЮ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
16:46 09.10.2025
Перспективные направления взаимодействия обсуждены на встрече заместителя министра энергетики Константина Аношенко с руководством Национальной ассоциации энергетиков Узбекистана. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Во встрече принял участие генеральный директор ГПО «Белэнерго» Андрей Панченко.
Замминистра проинформировал о ключевых приоритетах развития энергокомплекса, реализации проекта по сооружению атомной станции и ее роли для укрепления энергобезопасности и инновационного развития страны. Было отмечено, что Белорусская АЭС соответствует высоким международным требованиям безопасности, это не раз подтверждали экспертные миссии МАГАТЭ. Сегодня белорусский проект является примером для других государств-новичков в отрасли, и наша страна готова делиться накопленным опытом в сфере атомной энергетики со своими партнерами, в том числе Узбекистаном.
В августе Министерство энергетики Беларуси посетила делегация агентства «Узатом», намечены совместные направления сотрудничества, готовится соответствующая дорожная карта. «Мы приветствуем решение Узбекистана о вступлении в клуб государств, использующих атомную энергию в мирных целях, и реализации национальной ядерной энергетической программы», - отметил Константин Аношенко.
В свою очередь руководитель ассоциации Бахтиер Ергашбаев отметил, что компании Узбекистана заинтересованы также в изучении опыта Беларуси по вопросам развития и модернизации электросетевой инфраструктуры, подготовки кадров для электроэнергетики.
