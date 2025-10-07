|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И ЕГИПЕТ ПРОВЕЛИ ЗАСЕДАНИЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАСШИРЕНИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА В АПК
10:29 08.10.2025
В Минсельхозпроде в формате видеоконференции прошло заседание Белорусско-Египетской совместной рабочей группы по сельскому хозяйству. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
Встречу вёл заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Иван Смильгинь, возглавляющий белорусскую часть группы.
С египетской стороны в обсуждении приняли участие заместитель министра сельского хозяйства и мелиорации доктор Мустафа Аль-Сайяд, министр по внешним сельскохозяйственным связям Май Мохамед Абдель-Алим, а также представители научных и государственных структур Египта.
Стороны отметили значительный рост аграрного товарооборота: в 2024 году он удвоился по сравнению с 2023 годом. Беларусь поставляла в Египет молочную продукцию, а из Египта в Беларусь поступали фрукты, овощи, бахчевые культуры, а также кофейные экстракты и эссенции.
На заседании обсудили ключевые направления дальнейшего сотрудничества:
Упрощение процедур торговли, ветеринарной и фитосанитарной сертификации
Признание египетской стороной белорусских сертификатов «Халяль» для расширения доступа отечественной продукции на египетский рынок
Регистрацию и поставки белорусского детского питания в Египет
Совместные проекты в области кормопроизводства
Поставки белорусской сельхозтехники и развитие сотрудничества в механизации
Научно-образовательное взаимодействие в сфере продовольственной безопасности
Преодоление барьеров на пути экспорта животноводческой продукции
Поставки в Египет белорусских семян овощных и кормовых культур, включая картофель, свеклу, морковь, томаты, огурцы, сладкий перец и кукурузу.
Иван Смильгинь подчеркнул высокую заинтересованность белорусских молочных и мясоперерабатывающих предприятий в расширении присутствия на египетском рынке.
«Мы открыты к диалогу и готовы поддерживать бизнес-инициативы, направленные на устойчивое и взаимовыгодное партнёрство», — заявил он, отметив, что качество, надёжность и долгосрочные отношения лежат в основе белорусского подхода к международному сотрудничеству.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 07.10.2025
Курсы в банках
на 08.10.2025
Конвертация в банках
на 08.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте