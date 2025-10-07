В Минсельхозпроде в формате видеоконференции прошло заседание Белорусско-Египетской совместной рабочей группы по сельскому хозяйству. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Встречу вёл заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Иван Смильгинь, возглавляющий белорусскую часть группы.

С египетской стороны в обсуждении приняли участие заместитель министра сельского хозяйства и мелиорации доктор Мустафа Аль-Сайяд, министр по внешним сельскохозяйственным связям Май Мохамед Абдель-Алим, а также представители научных и государственных структур Египта.

Стороны отметили значительный рост аграрного товарооборота: в 2024 году он удвоился по сравнению с 2023 годом. Беларусь поставляла в Египет молочную продукцию, а из Египта в Беларусь поступали фрукты, овощи, бахчевые культуры, а также кофейные экстракты и эссенции.

На заседании обсудили ключевые направления дальнейшего сотрудничества:

Упрощение процедур торговли, ветеринарной и фитосанитарной сертификации

Признание египетской стороной белорусских сертификатов «Халяль» для расширения доступа отечественной продукции на египетский рынок

Регистрацию и поставки белорусского детского питания в Египет

Совместные проекты в области кормопроизводства

Поставки белорусской сельхозтехники и развитие сотрудничества в механизации

Научно-образовательное взаимодействие в сфере продовольственной безопасности

Преодоление барьеров на пути экспорта животноводческой продукции

Поставки в Египет белорусских семян овощных и кормовых культур, включая картофель, свеклу, морковь, томаты, огурцы, сладкий перец и кукурузу.

Иван Смильгинь подчеркнул высокую заинтересованность белорусских молочных и мясоперерабатывающих предприятий в расширении присутствия на египетском рынке.

«Мы открыты к диалогу и готовы поддерживать бизнес-инициативы, направленные на устойчивое и взаимовыгодное партнёрство», — заявил он, отметив, что качество, надёжность и долгосрочные отношения лежат в основе белорусского подхода к международному сотрудничеству.