Международные связи


БЕЛАРУСЬ И ЕГИПЕТ ПРОВЕЛИ ЗАСЕДАНИЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАСШИРЕНИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА В АПК


10:29 08.10.2025

В Минсельхозпроде в формате видеоконференции прошло заседание Белорусско-Египетской совместной рабочей группы по сельскому хозяйству. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Встречу вёл заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Иван Смильгинь, возглавляющий белорусскую часть группы.

С египетской стороны в обсуждении приняли участие заместитель министра сельского хозяйства и мелиорации доктор Мустафа Аль-Сайяд, министр по внешним сельскохозяйственным связям Май Мохамед Абдель-Алим, а также представители научных и государственных структур Египта.

Стороны отметили значительный рост аграрного товарооборота: в 2024 году он удвоился по сравнению с 2023 годом. Беларусь поставляла в Египет молочную продукцию, а из Египта в Беларусь поступали фрукты, овощи, бахчевые культуры, а также кофейные экстракты и эссенции.

На заседании обсудили ключевые направления дальнейшего сотрудничества:

Упрощение процедур торговли, ветеринарной и фитосанитарной сертификации

Признание египетской стороной белорусских сертификатов «Халяль» для расширения доступа отечественной продукции на египетский рынок

Регистрацию и поставки белорусского детского питания в Египет

Совместные проекты в области кормопроизводства

Поставки белорусской сельхозтехники и развитие сотрудничества в механизации

Научно-образовательное взаимодействие в сфере продовольственной безопасности

Преодоление барьеров на пути экспорта животноводческой продукции

Поставки в Египет белорусских семян овощных и кормовых культур, включая картофель, свеклу, морковь, томаты, огурцы, сладкий перец и кукурузу.

Иван Смильгинь подчеркнул высокую заинтересованность белорусских молочных и мясоперерабатывающих предприятий в расширении присутствия на египетском рынке.

«Мы открыты к диалогу и готовы поддерживать бизнес-инициативы, направленные на устойчивое и взаимовыгодное партнёрство», — заявил он, отметив, что качество, надёжность и долгосрочные отношения лежат в основе белорусского подхода к международному сотрудничеству.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.10.2025
валюта курс
EUR 3.5211
USD 3.0183
RUB 3.6866
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.10.2025
валюта курс +/-
USD 3.0183 -0.0207
RUB 3.6866 +0.0095
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5200 3.5270
USD 2.9980 3.0120
RUB 3.6680 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 08.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1750
EUR/RUB 95.2000 96.3020
USD/RUB 81.4000 82.1018
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
