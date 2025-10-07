|О компании
|08.10.2025
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И ОМАН ОТКРОЮТ ПОСОЛЬСТВА В МАСКАТЕ И МИНСКЕ
09:14 08.10.2025
Беларусь и Оман откроют посольства в Маскате и Минске. Об этом было заявлено в ходе встречи Александра Лукашенко с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, сообщает пресс-служба президента.
"Вчера, господин президент, Вы предложили обменяться посольствами в Минске и Маскате. Мы приветствуем это", - сказал Султан Омана.
Александр Лукашенко по этому поводу сказал: "Мы приняли решение. И мы обязательно реализуем этот замысел. Это вполне прагматично. Не потому что мы с вами старые друзья. А потому, что это прагматично. Мы начинаем серьезное торгово-экономическое сотрудничество. И послы будут здесь как локомотивы, моторы развития нашего сотрудничества".
