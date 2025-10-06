Посол Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах и Королевстве Бахрейн по совместительству Игорь Белый 5 октября 2025 г. вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифу бин Рашиду аль-Заяни.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе беседы стороны отметили высокий уровень взаимопонимания между двумя странами, подчеркнули наличие значительного потенциала для развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Наметили пути активизации контактов между деловыми кругами Беларуси и Бахрейна, а также расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений.

Собеседники подтвердили обоюдную заинтересованность в углублении политического диалога и реализации конкретных совместных проектов.

Глава внешнеполитического ведомства Бахрейна пожелал послу Беларуси успехов в возложенной на него миссии.

Церемония прошла в формате видеоконференции.