|07.10.2025
Международные связи
ПОСОЛ БЕЛАРУСИ ВРУЧИЛ КОПИИ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БАХРЕЙНА
10:50 07.10.2025
Посол Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах и Королевстве Бахрейн по совместительству Игорь Белый 5 октября 2025 г. вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифу бин Рашиду аль-Заяни.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе беседы стороны отметили высокий уровень взаимопонимания между двумя странами, подчеркнули наличие значительного потенциала для развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Наметили пути активизации контактов между деловыми кругами Беларуси и Бахрейна, а также расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений.
Собеседники подтвердили обоюдную заинтересованность в углублении политического диалога и реализации конкретных совместных проектов.
Глава внешнеполитического ведомства Бахрейна пожелал послу Беларуси успехов в возложенной на него миссии.
Церемония прошла в формате видеоконференции.
