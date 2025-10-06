Международные связи

ЛУКАШЕНКО 6 ОКТЯБРЯ ПРОВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С СУЛТАНОМ ОМАНА

14:14 06.10.2025 Александр Лукашенко 6 октября проведет переговоры с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, который совершит официальный визит в Республику Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба президента. Лидеры стран рассмотрят ход реализации договоренностей, достигнутых в декабре 2024 года во время визита Президента Беларуси в Оман, обсудят перспективные направления и пути углубления сотрудничества в различных сферах. Главный акцент - на углублении торгово-экономического сотрудничества. По итогам переговоров стороны планируют подписать ряд международных документов.