|06.10.2025
Международные связи
ЛУКАШЕНКО 6 ОКТЯБРЯ ПРОВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С СУЛТАНОМ ОМАНА
14:14 06.10.2025
Александр Лукашенко 6 октября проведет переговоры с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, который совершит официальный визит в Республику Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Лидеры стран рассмотрят ход реализации договоренностей, достигнутых в декабре 2024 года во время визита Президента Беларуси в Оман, обсудят перспективные направления и пути углубления сотрудничества в различных сферах. Главный акцент - на углублении торгово-экономического сотрудничества.
По итогам переговоров стороны планируют подписать ряд международных документов.
