Международные связи

ПРЕМЬЕРЫ БЕЛАРУСИ И АЗЕРБАЙДЖАНА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

16:07 30.09.2025 Состоялась встреча премьер-министра Беларуси Александра Турчина и премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова, сообщает Telegram-канал Правительства. Обсуждены вопросы многопланового двустороннего торгово-экономического взаимодействия. Стороны выразили удовлетворенность высоким уровнем межгосударственных связей и отметили динамичное развитие взаимовыгодного партнерства в результате совместных усилий президентов двух стран.