|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
ПРЕМЬЕРЫ БЕЛАРУСИ И АЗЕРБАЙДЖАНА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
16:07 30.09.2025
Состоялась встреча премьер-министра Беларуси Александра Турчина и премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова, сообщает Telegram-канал Правительства.
Обсуждены вопросы многопланового двустороннего торгово-экономического взаимодействия.
Стороны выразили удовлетворенность высоким уровнем межгосударственных связей и отметили динамичное развитие взаимовыгодного партнерства в результате совместных усилий президентов двух стран.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 30.09.2025
Курсы в банках
на 30.09.2025
Конвертация в банках
на 30.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте