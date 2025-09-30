ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Международные связи


БЕЛАРУСЬ И КЫРГЫЗСТАН ОБСУДИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ БИЗНЕСА ДВУХ СТРАН


15:25 30.09.2025

директора Национального центра маркетинга Николая Борисевича с руководителем Центра по развитию и продвижению экспорта «Кыргыз Экспорт» Урматом Такировым состоялась 30 сентября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, стороны обсудили перспективные направления сотрудничества с учетом компетенций обеих организаций и практических интересов бизнеса двух стран. Особое внимание уделили аналитической работе, комплексному взаимодействию с предприятиями-экспортерами.

Кыргызские коллеги проявили значительный интерес к белорусскому опыту оказания системной поддержки бизнесу в вопросах ВЭД.

Итогом встречи стало подписание меморандума о взаимопонимании как основы для дальнейшего плодотворного сотрудничества.
