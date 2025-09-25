|О компании
|26.09.2025
Международные связи
ПОСОЛ БЕЛАРУСИ ВРУЧИЛ КОПИИ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ОМАНА
09:48 26.09.2025
Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Евгений Соболевский вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Султаната Оман по политическим вопросам шейху Халифе бен Али бен Иссе аль-Харти.
Как сообщили ЭОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники подчеркнули высокий уровень белорусско-оманского политического, торгово-экономического гуманитарного сотрудничества. Обсудили повестку двусторонних мероприятий на ближайшую перспективу. Отметили активную работу по активизации контактов профильных министерств и ведомств и расширению договорно-правовой базы.
Стороны выразили взаимную готовность интенсифицировать взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств двух стран, акцентировав совпадение позиций по ряду глобальных и региональных вопросов.
|
