Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Евгений Соболевский вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Султаната Оман по политическим вопросам шейху Халифе бен Али бен Иссе аль-Харти.

Как сообщили ЭОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники подчеркнули высокий уровень белорусско-оманского политического, торгово-экономического гуманитарного сотрудничества. Обсудили повестку двусторонних мероприятий на ближайшую перспективу. Отметили активную работу по активизации контактов профильных министерств и ведомств и расширению договорно-правовой базы.

Стороны выразили взаимную готовность интенсифицировать взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств двух стран, акцентировав совпадение позиций по ряду глобальных и региональных вопросов.