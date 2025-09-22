ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные связи


КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БЕЛАРУСИ И КИТАЯ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО БОРЬБЕ С КОРУПЦИЕЙ


11:13 23.09.2025

22 сентября состоялась встреча председателя КГК Беларуси Василия Герасимова и заместителя председателя Государственного комитета контроля Китая Фу Куя, сообщает пресс-служба Комитета госконтроля Беларуси.

Представители белорусской стороны проинформировали об основных задачах и возможностях Комитета госконтроля. В том числе в сфере пресечения экономических преступлений и выявления подозрительных финансовых операций. Эти функции в КГК возложены на Департамент финансовых расследований и Департамент финансового мониторинга.

Фу Куй ознакомил белорусских коллег с работой и достижениями Коммунистической партии Китая в борьбе с коррупцией. Этому направлению работы оба контрольных ведомства уделяют особое внимание.

В ходе встречи Василий Герасимов и Фу Куй договорились усилить взаимодействие между ведомствами в области борьбы с коррупцией, в частности обмен опытом и информацией. Также обсуждены вопросы подготовки кадров, в том числе на уровне специалистов, которые выявляют конкретные нарушения.

По итогам встречи Василий Герасимов предложил выработать конкретный план сотрудничества между Комитетом госконтроля Беларуси и Государственным комитетом контроля Китая и включить в него мероприятия, которые сегодня обсуждались.

Между Комитетом госконтроля Беларуси и Государственным комитетом контроля Китая в 2018 году подписан Меморандум о сотрудничестве. Взаимодействие контрольных органов Беларуси и Китая ведется по разным направлениям. Также Комитет госконтроля – активный участник мероприятий контрольных органов, проводящихся в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.09.2025
валюта курс
EUR 3.5799
USD 3.0402
RUB 3.6331
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5835 +0.0135
USD 3.0402 -0.0028
RUB 3.6331 -0.0065
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5680 3.5750
USD 3.0250 3.0300
RUB 3.6270 3.6320
подробнее

Конвертация в банках
на 23.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1820
EUR/RUB 98.2000 98.5000
USD/RUB 83.2000 83.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте