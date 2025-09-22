22 сентября состоялась встреча председателя КГК Беларуси Василия Герасимова и заместителя председателя Государственного комитета контроля Китая Фу Куя, сообщает пресс-служба Комитета госконтроля Беларуси.

Представители белорусской стороны проинформировали об основных задачах и возможностях Комитета госконтроля. В том числе в сфере пресечения экономических преступлений и выявления подозрительных финансовых операций. Эти функции в КГК возложены на Департамент финансовых расследований и Департамент финансового мониторинга.

Фу Куй ознакомил белорусских коллег с работой и достижениями Коммунистической партии Китая в борьбе с коррупцией. Этому направлению работы оба контрольных ведомства уделяют особое внимание.

В ходе встречи Василий Герасимов и Фу Куй договорились усилить взаимодействие между ведомствами в области борьбы с коррупцией, в частности обмен опытом и информацией. Также обсуждены вопросы подготовки кадров, в том числе на уровне специалистов, которые выявляют конкретные нарушения.

По итогам встречи Василий Герасимов предложил выработать конкретный план сотрудничества между Комитетом госконтроля Беларуси и Государственным комитетом контроля Китая и включить в него мероприятия, которые сегодня обсуждались.

Между Комитетом госконтроля Беларуси и Государственным комитетом контроля Китая в 2018 году подписан Меморандум о сотрудничестве. Взаимодействие контрольных органов Беларуси и Китая ведется по разным направлениям. Также Комитет госконтроля – активный участник мероприятий контрольных органов, проводящихся в рамках Шанхайской организации сотрудничества.