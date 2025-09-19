ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные связи


ПОСОЛ БЕЛАРУСИ ВРУЧИЛ ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ ПРЕЗИДЕНТУ ГРУЗИИ


09:16 22.09.2025

Посол Республики Беларусь в Грузии Николай Рогащук 19 сентября 2025 г. вручил верительные грамоты президенту Грузии Михаилу Кавелашвили.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны отметили дружественный и доверительный характер белорусско-грузинских отношений, обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества по широкому спектру направлений.

Белорусский дипломат подтвердил заинтересованность в активизации конструктивного диалога с Грузией, акцентировав внимание на перспективах белорусско-грузинского торгово-экономического сотрудничества.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.09.2025
валюта курс
EUR 3.5781
USD 3.0430
RUB 3.6396
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5700 +0.0164
USD 3.0430 -0.0064
RUB 3.6396 -0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5600 3.5700
USD 3.0220 3.0350
RUB 3.6200 3.6350
подробнее

Конвертация в банках
на 22.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1840
EUR/RUB 97.7000 98.7000
USD/RUB 83.0000 83.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте