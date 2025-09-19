Международные связи

ПОСОЛ БЕЛАРУСИ ВРУЧИЛ ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ ПРЕЗИДЕНТУ ГРУЗИИ

09:16 22.09.2025 Посол Республики Беларусь в Грузии Николай Рогащук 19 сентября 2025 г. вручил верительные грамоты президенту Грузии Михаилу Кавелашвили. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны отметили дружественный и доверительный характер белорусско-грузинских отношений, обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества по широкому спектру направлений. Белорусский дипломат подтвердил заинтересованность в активизации конструктивного диалога с Грузией, акцентировав внимание на перспективах белорусско-грузинского торгово-экономического сотрудничества.