Международные связи


БУТБ РАССЧИТЫВАЕТ НА РАСШИРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С БИЗНЕСОМ ПРОВИНЦИИ СЫЧУАНЬ


13:50 19.09.2025

Эксперты Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) выступили с презентацией возможностей биржевой торговли между Беларусью и Китаем в рамках круглого стола «Беларусь – КНР (Сычуань)», который прошел на базе Белорусской торгово-промышленной палаты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, основной акцент был сделан на преимуществах биржевого механизма для китайских компаний, планирующих заниматься реализацией и закупкой в Республике Беларусь широкого ассортимента сырьевых и несырьевых товаров. В частности, подробно рассмотрены такие инструменты минимизации рисков участников торгов, как проверка при аккредитации, расчеты через счета биржи, биржевой задаток, контроль исполнения сделок.

Кроме того, была представлена информация о белорусской продукции, которая пользуется наибольшим спросом у аккредитованных на БУТБ резидентов КНР. В текущем году это пиломатериалы хвойных пород, сухое обезжиренное молоко, замороженные полуфабрикаты из говядины и льняное волокно.

По итогам B2B-переговоров, состоявшихся после презентации, заинтересованность в работе на белорусской биржевой платформе выразили производители продуктов питания и полимерной упаковки из провинции Сычуань. С данными компаниями будут проведены дополнительные встречи с целью разъяснения процедуры аккредитации и размещения заявок на покупку и продажу в торговой системе БУТБ.

В настоящее время для участия в биржевых торгах аккредитованы 311 резидентов Китайской Народной Республики, четыре из которых имеют статус брокеров.
