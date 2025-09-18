ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Международные связи


БЕЛАРУСЬ И ТАДЖИКИСТАН МАСШТАБИРУЮТ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ


11:20 19.09.2025

Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Юрий Горлов принял участие в 18-м заседании Белорусско-Таджикской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которое прошло в Душанбе, сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

От таджикской стороны заседание возглавил Министр сельского хозяйства Республики Таджикистан Курбон Хакимзода. В работе приняли участие члены обеих делегаций, руководители государственных органов, представители научных и производственных структур двух стран.

Стороны подвели итоги двустороннего взаимодействия и обсудили перспективы сотрудничества в ключевых сферах: агропромышленный комплекс и продовольственная безопасность, подготовка кадров и развитие сельскохозяйственной науки, промышленная кооперация, образование, наука и межрегиональные связи.

Комиссия положительно оценила динамику роста товарооборота между странами и отметила значительный потенциал для его дальнейшего расширения. Особое внимание было уделено диверсификации поставок и увеличению объёмов торговли продукцией АПК.

Подчёркнута перспективность создания совместных предприятий и углубления промышленной кооперации на принципах взаимной выгоды. Такие проекты могут стать основой для устойчивого экономического партнёрства.

Важным итогом встречи стало подписание Протокола 18-го заседания Межправкомиссии, который закрепляет договорённости сторон и станет основой для реализации конкретных мероприятий.

Заседанию предшествовала выставка-дегустация продукции белорусского производства, где были представлены мясная и молочная продукция, в том числе лучшие образцы белорусских сыров.

Участие Беларуси в мероприятиях носит не формальный характер: уже в ходе переговоров планируется подписание реальных контрактов, соглашений и коммерческих сделок.

Новое заседание Межправкомиссии подтвердило: сотрудничество между Республикой Беларусь и Республикой Таджикистан развивается в конструктивном русле и выходит на уровень глубокой интеграции по всем стратегическим направлениям.
