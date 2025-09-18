В Национальном центре маркетинга 18 сентября состоялся круглый стол, посвящённый развитию делового сотрудничества между Республикой Беларусь и китайской провинцией Сычуань.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, в рамках мероприятия представители белорусских и китайских компаний презентовали профили своих организаций и обсудили пути активизации деловых контактов. Особое внимание было уделено взаимодействию в молочной отрасли, сфере упаковки, а также применению высоких технологий в сельском хозяйстве.

В тот же день прошла встреча директора Национального центра маркетинга Николая Борисевича с заместителем председателя Китайского комитета по содействию международной торговле в провинции Сычуань Ван Гуанцзюнем. По итогам переговоров был подписан Меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие торгово-экономических связей и поддержку деловых инициатив между Беларусью и провинцией Сычуань.

Мероприятия прошли в атмосфере открытости, взаимного интереса и стремления к конструктивному диалогу, продемонстрировав высокий потенциал взаимодействия между Беларусью и одним из наиболее динамично развивающихся регионов Китая.