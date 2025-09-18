|О компании
|18.09.2025
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОПЕРЕВОЗОК
12:42 18.09.2025
Пятое заседание Белорусско-Китайской совместной комиссии по международному автомобильному транспорту состоялось 15-16 сентября в китайском городе Урумчи, сообщает Telegram-канал Минтранса.
Повестка переговоров включала широкий спектр вопросов. Основные:
порядок использования разрешений на международные автоперевозки грузов между Беларусью и Китаем;
согласование дополнительной квоты разрешений на нынешний год, а также предварительной квоты на 2026-й.
