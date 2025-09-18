Международные связи

БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОПЕРЕВОЗОК

12:42 18.09.2025 Пятое заседание Белорусско-Китайской совместной комиссии по международному автомобильному транспорту состоялось 15-16 сентября в китайском городе Урумчи, сообщает Telegram-канал Минтранса. Повестка переговоров включала широкий спектр вопросов. Основные: порядок использования разрешений на международные автоперевозки грузов между Беларусью и Китаем; согласование дополнительной квоты разрешений на нынешний год, а также предварительной квоты на 2026-й.