Международные связи

БЕЛАРУСЬ И ВЕНЕСУЭЛА ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ НАЛАЖИВАНИЯ ПРЯМЫХ АВИАРЕЙСОВ МЕЖДУ МИНСКОМ И КАРАКАСОМ

10:16 18.09.2025 Посол Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла Дмитрий Деревинский 17 сентября 2025 г. встретился с министром транспорта Венесуэлы Рамоном Селестино Веласкесом Арагуаяном. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе беседы стороны обсудили состояние сотрудничества Беларуси и Венесуэлы в области обеспечения авиационного сообщения между двумя странами. Рассмотрели возможности налаживания прямых авиарейсов между Минском и Каракасом с организацией перевозок как пассажиров, так и грузов. Согласовали проведение в ближайшей перспективе ряда совместных мероприятий для укрепления двустороннего взаимодействия в данной сфере.