Прямое авиасообщение между Беларусью и Вьетнамом планируется открыть в октябре. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак, сообщает Telegram-канал Правительства.

Вице-премьер принял участие в торжественном мероприятии по случаю 80-летия независимости Социалистической Республики Вьетнам.

В январе вступило в силу Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о взаимной отмене виз для владельцев национальных паспортов.

«Следующим шагом мы видим давно назревшее решение об открытии прямого авиасообщения между нашими странами. Ожидаем первый рейс уже в октябре», - отметил вице-премьер.

При этом Анатолий Сивак подчеркнул, что потенциал у белорусско-вьетнамского сотрудничества огромный.

«Мы можем и должны приложить все усилия, чтобы полностью его реализовать», - заявил заместитель премьер-министра.

По словам вице-премьера, Вьетнам - давний и проверенный временем партнер Беларуси в торгово-экономической сфере. В 2023-2024 годах товарооборот между двумя странами достиг рекордных показателей за всю историю взаимоотношений современной Беларуси и Вьетнама, что стало возможным в том числе благодаря соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАЭС, которому в мае исполнилось 10 лет.

«Мы твердо нацелены на скорейшее выполнение всех решений 16-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоялось в Ханое в апреле», - отметил заместитель премьер-министра.

Кроме того, Анатолий Сивак выразил уверенность в том, что совместными усилиями Беларусь и Вьетнам определят флагманские проекты, которые придадут новый импульс и выведут двустороннее сотрудничество на новый качественный уровень.

В этом плане придается особое значение организации совместной сборки белорусской техники во Вьетнаме, в том числе для ее экспорта на рынки стран АСЕАН.