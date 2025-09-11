В рамках международного круглого стола «Роль и место ЕАЭС в мировой агропродовольственной системе», прошедшего в формате видеоконференции, представители Беларуси и международных организаций — ФАО, ШОС, СНГ, ИОПБ и МСЗ — обсудили ключевые вызовы и перспективы развития глобального сельского хозяйства. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

С приветственным словом выступила министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян, обозначившая приоритеты: продовольственную безопасность, цифровизацию АПК, логистику, экспортную поддержку и устойчивое развитие с учётом инноваций.

С докладом от Беларуси выступила Ксения Мелешко, начальник управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода. Она подчеркнула, что страна не только полностью обеспечивает себя продуктами, но и обладает значительным экспортным потенциалом: «Мы производим больше, чем потребляем. И готовы делиться своим опытом для устойчивого развития аграрного сектора в ЕАЭС и за его пределами».

Беларусь активно участвует в формировании сбалансированного аграрного рынка Евразийского союза. Уже созданы: единая система прогнозирования развития АПК, механизмы свободного перемещения товаров, шаги к объединению рынков семян и племенных животных, работа над общим рынком органической продукции.

С июля 2024 года Беларусь — полноценный участник Шанхайской организации сотрудничества, где сельское хозяйство определено как стратегический приоритет.

Товарооборот с государствами ШОС вырос в 1,6 раза по сравнению с 2020 годом. Для дальнейшего развития сотрудничества белорусская сторона предлагает: совместные проекты в селекции, биотехнологиях и переработке, упрощение таможенных процедур, запуск совместных образовательных программ и стажировок, участие в международных выставках.

Беларусь с 2005 года сотрудничает с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). В числе приоритетов на этот год Ксения Мелешко в докладе отметила: укрепление фитосанитарной и ветеринарной безопасности, адаптация к изменению климата, сохранение биоразнообразия и водных ресурсов, цифровизация села и привлечение молодёжи в деревню.

Мы заинтересованы в расширении партнёрства с международными организациями, чтобы вместе строить устойчивое и безопасное аграрное будущее.

Беларусь продолжает наращивать свою роль как надёжного аграрного партнёра — внутри ЕАЭС, в ШОС и на глобальной арене.