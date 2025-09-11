ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Международные связи


ПОСОЛ БЕЛАРУСИ ВРУЧИЛ ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ФАО


09:21 12.09.2025

Посол Беларуси при Святом Престоле и Постоянный представитель Республики Беларусь при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и других международных организациях в г.Риме Юрий Амбразевич 11 сентября 2025 г. вручил верительные грамоты Генеральному директору ФАО Цюй Дунъюю.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе беседы, состоявшейся после вручения, стороны предметно обсудили не только вопросы сотрудничества нашей страны с ФАО, но и состояние глобальной продовольственной безопасности.

Отдельно остановились на тех мерах, которые могут и должны быть приняты в рамках мандата ФАО при поддержке Беларуси для реальной борьбы с голодом на планете.

По данным ежегодных исследований ФАО, МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ, уровень продовольственной безопасности в Беларуси один из самых высоких в мире, однако во многих странах ситуация с голодом остается крайне напряженной.

Одним из факторов, напрямую влияющих на глобальную продовольственную безопасность, по данным тех же исследований, являются односторонние принудительные меры или санкции, вводимые без оглядки на судьбы сотен миллионов людей.
