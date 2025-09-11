|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
ЛУКАШЕНКО 11 СЕНТЯБРЯ ПРИНЯЛ ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ ПОСЛОВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
16:02 11.09.2025
Лукашенко 11 сентября принял верительные грамоты послов зарубежных стран, сообщает пресс-служба президента.
Верительные грамоты Главе белорусского государства вручили дипломаты из Ватикана, Вьетнама, Мали, Мальтийского ордена, Нигера, Словакии, Судана и Эфиопии.
Обращаясь к дипломатам, президент заверил, что в Беларуси всегда рады тем, кто нацелен на укрепление мостов дружбы, уважает народ и суверенитет Беларуси.
Он подчеркнул, что в Беларуси в мире и согласии живут представители 130 национальностей и 25 конфессий: "Благодаря проводимой политике общественного единства и глубоким традициям у нас нет конфликтов на этнической и религиозной почве. Дорожим этим и гордимся".
Александр Лукашенко заверил, что Беларусь придерживается миролюбивого внешнеполитического курса, настроена на расширение круга друзей, доверительный диалог и учет интересов партнеров.
Глава государства заметил, что эта встреча проходит между двумя знаковыми, но противоположными по своей сути датами - Международным днем мира, который отмечается 21 сентября, и 86-й годовщиной начала Второй мировой войны - 1 сентября.
Президент рассчитывает, что дипломаты будут прилагать максимум усилий для придания позитивной динамики двусторонним отношениям с Беларусью.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 11.09.2025
Курсы в банках
на 11.09.2025
Конвертация в банках
на 11.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте