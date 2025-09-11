ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Международные связи


ЛУКАШЕНКО 11 СЕНТЯБРЯ ПРИНЯЛ ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ ПОСЛОВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН


16:02 11.09.2025

Лукашенко 11 сентября принял верительные грамоты послов зарубежных стран, сообщает пресс-служба президента.

Верительные грамоты Главе белорусского государства вручили дипломаты из Ватикана, Вьетнама, Мали, Мальтийского ордена, Нигера, Словакии, Судана и Эфиопии.

Обращаясь к дипломатам, президент заверил, что в Беларуси всегда рады тем, кто нацелен на укрепление мостов дружбы, уважает народ и суверенитет Беларуси.

Он подчеркнул, что в Беларуси в мире и согласии живут представители 130 национальностей и 25 конфессий: "Благодаря проводимой политике общественного единства и глубоким традициям у нас нет конфликтов на этнической и религиозной почве. Дорожим этим и гордимся".

Александр Лукашенко заверил, что Беларусь придерживается миролюбивого внешнеполитического курса, настроена на расширение круга друзей, доверительный диалог и учет интересов партнеров.

Глава государства заметил, что эта встреча проходит между двумя знаковыми, но противоположными по своей сути датами - Международным днем мира, который отмечается 21 сентября, и 86-й годовщиной начала Второй мировой войны - 1 сентября.

Президент рассчитывает, что дипломаты будут прилагать максимум усилий для придания позитивной динамики двусторонним отношениям с Беларусью.
