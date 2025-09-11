Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков 10 сентября 2025 г. принял посла Республики Эфиопии в Республике Беларусь с резиденцией в Москве Генета Тешоме Жирру.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития традиционно дружественных белорусско-эфиопских отношений, включая наращивание торгово-экономического сотрудничества, расширение образовательных и гуманитарных связей, углубление политического диалога.

Особое внимание уделено ходу реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита в Беларусь министра иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопия Г.Тимотевоса в июле 2025 г., включая проекты в области механизации сельскохозяйственного сектора Эфиопии.

Обсужден график предстоящих контактов и совместных мероприятий, а также взаимодействие в международных организациях.