|11.09.2025
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И ЭФИОПИЯ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ НАРАЩИВАНИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
14:06 11.09.2025
Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков 10 сентября 2025 г. принял посла Республики Эфиопии в Республике Беларусь с резиденцией в Москве Генета Тешоме Жирру.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития традиционно дружественных белорусско-эфиопских отношений, включая наращивание торгово-экономического сотрудничества, расширение образовательных и гуманитарных связей, углубление политического диалога.
Особое внимание уделено ходу реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита в Беларусь министра иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопия Г.Тимотевоса в июле 2025 г., включая проекты в области механизации сельскохозяйственного сектора Эфиопии.
Обсужден график предстоящих контактов и совместных мероприятий, а также взаимодействие в международных организациях.
