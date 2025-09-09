|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И ТУРЦИЯ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
15:00 09.09.2025
Встреча генконсула Республики Беларусь в г.Стамбуле Евгении Борткевич с Главой представительства Министерства иностранных дел Турецкой Республики в Стамбуле состоялась 9 сентября 2025 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи рассмотрены актуальные вопросы развития двустороннего взаимодействия, обсуждены перспективные направления регионального сотрудничества. Особое внимание уделено обеспечению прав и интересов белорусских граждан, проживающих в Стамбуле.
Генеральный консул выразила признательность турецкой стороне за плодотворный диалог и традиционно высокий уровень сотрудничества. Представитель МИД Турции в свою очередь подтвердила готовность к дальнейшему конструктивному взаимодействию и совместной реализации двусторонних проектов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 09.09.2025
Курсы в банках
на 09.09.2025
Конвертация в банках
на 09.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте