Международные связи

БЕЛАРУСЬ И ТУРЦИЯ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

15:00 09.09.2025 Встреча генконсула Республики Беларусь в г.Стамбуле Евгении Борткевич с Главой представительства Министерства иностранных дел Турецкой Республики в Стамбуле состоялась 9 сентября 2025 г. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи рассмотрены актуальные вопросы развития двустороннего взаимодействия, обсуждены перспективные направления регионального сотрудничества. Особое внимание уделено обеспечению прав и интересов белорусских граждан, проживающих в Стамбуле. Генеральный консул выразила признательность турецкой стороне за плодотворный диалог и традиционно высокий уровень сотрудничества. Представитель МИД Турции в свою очередь подтвердила готовность к дальнейшему конструктивному взаимодействию и совместной реализации двусторонних проектов.