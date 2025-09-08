ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Международные связи


БЕЛАРУСЬ И УГАНДА РАБОТАЮТ НАД РАСШИРЕНИЕМ СОТРУДНИЧЕСТВА В АГРАРНОЙ СФЕРЕ


11:26 09.09.2025

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов провел встречу с делегацией Республики Уганда во главе с министром сельского хозяйства, животноводства и рыболовства г-ном Рвамирама Брайт Каньонторе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, основной темой переговоров стало устранение барьеров в двусторонней торговле и разработка новых направлений взаимодействия.

В настоящее время товарооборот между странами ограничивается поставками угандийского кофе в Беларусь. Экспорт белорусской продукции в Уганду отсутствует из-за высоких ввозных пошлин (до 60%) на мясомолочную продукцию для стран, не входящих в Восточноафриканское сообщество.

Для решения этой проблемы стороны активизируют работу в рамках подписанного в феврале 2024 года Меморандума о взаимопонимании по продовольственной безопасности. Сформирован белорусский состав Совместного технического комитета по сельскому хозяйству.

На состоявшихся переговорах белорусская сторона предложила угандийским партнерам:

поставки аминокислот от ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация»,

оборудование для животноводства и перерабатывающей промышленности,

обучение угандийских специалистов в белорусских аграрных вузах,

продолжение закупок угандийского кофе и какао-бобов.

В рамках визита делегация Уганды ознакомилась с потенциалом белорусских сельхозпредприятий и производителей сельхозтехники. Стороны выразили уверенность в возможности наращивания взаимовыгодного сотрудничества.
