|09.09.2025
|
|
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И УГАНДА РАБОТАЮТ НАД РАСШИРЕНИЕМ СОТРУДНИЧЕСТВА В АГРАРНОЙ СФЕРЕ
11:26 09.09.2025
Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов провел встречу с делегацией Республики Уганда во главе с министром сельского хозяйства, животноводства и рыболовства г-ном Рвамирама Брайт Каньонторе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, основной темой переговоров стало устранение барьеров в двусторонней торговле и разработка новых направлений взаимодействия.
В настоящее время товарооборот между странами ограничивается поставками угандийского кофе в Беларусь. Экспорт белорусской продукции в Уганду отсутствует из-за высоких ввозных пошлин (до 60%) на мясомолочную продукцию для стран, не входящих в Восточноафриканское сообщество.
Для решения этой проблемы стороны активизируют работу в рамках подписанного в феврале 2024 года Меморандума о взаимопонимании по продовольственной безопасности. Сформирован белорусский состав Совместного технического комитета по сельскому хозяйству.
На состоявшихся переговорах белорусская сторона предложила угандийским партнерам:
поставки аминокислот от ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация»,
оборудование для животноводства и перерабатывающей промышленности,
обучение угандийских специалистов в белорусских аграрных вузах,
продолжение закупок угандийского кофе и какао-бобов.
В рамках визита делегация Уганды ознакомилась с потенциалом белорусских сельхозпредприятий и производителей сельхозтехники. Стороны выразили уверенность в возможности наращивания взаимовыгодного сотрудничества.
